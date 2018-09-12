Звезда Comedy Woman Наталья Медведева ждет второго ребенка
12 сентября 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Наталия Медведева, одна из звезд Comedy Woman, ждет второго ребенка. По информации СМИ, 33-летняя актриса находится на восьмом месяце беременности. Наталия скрывала первую беременность, и о второй она говорить не спешит.
Где пройдут роды — пока не известно. Возможно, как и первые, в элитной клинике в Швейцарии. Об «интересном» положении Наталии стало известно случайно: ее заметили в центре Москвы, фигура ее выдала, сообщает StarHit.
Наталия Медведева состоит в законном браке с участником КВН Александром Коптелем с 2012 года. После свадебного торжества молодожены отправились на несколько месяцев в Европу. Артистка родила сына в 2015 году в Швейцарии.
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