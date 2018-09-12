"Уж пошумели так пошумели", Киркоров показал как снимался скандальный клип

На своей странице в социальной сети Филипп Киркоров опубликовал видео со съемочной площадки своего скандального клипа на песню «Ибица».

«Спасибо за смелость, за юмор и за дерзость! В очередной раз пошумели», - обратился король эстрады ко всей съемочной группе, которая в течении трех дней работала над тем, что уже больше недели критикуют российские пользователи Сети.

Как признался Киркоров, каждый съемочный день стал для него самого и его «младшего братика» Николая Баскова своеобразным испытанием. То пришлось положить на алтарь искусства бороду, то во время драки певцу поранили лоб. Но пользователи радости Филиппа Бедросовича не оценили, они решили, что даже 6 миллионов просмотров не добавят артистам популярности, а вот уважение потерять могут.

«Отвратительно, клип ужасный деградация полная, в погоне за популярностью вы переступили грань, а ведь могли снять прекрасный клип на эту песню. Я конечно в числе этих 6 миллионов смотревших клип, но кроме отвращения он никаких других эмоций не вызывает. Жаль», «Пошло, грязно, уродливо. Это не ирония, это срам», «Очень стрёмный, дебильный клип для народных артистов! Опускаете себя, господа, ниже плинтуса до варианта Бузовой», - написали фолловеры в комментариях.