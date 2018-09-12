Максим Галкин опубликовал видео с читающей стихи дочкой
12 сентября 2018, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин в этот раз показал, как дочурка Лиза читает стихи. Малышка сначала немного запуталась, зато потом уверенно продекламировала стихотворение про твердый знак, строя забавные рожицы.
«Какая же славная!», «Прелесть))) Поднимается настроение после просмотра!!!», «Куколка» - комментируют поклонники звездного семейства.
На кадрах можно увидеть миниатюрный квадроцикл, которым Лиза лихо управляет. На все эти действа наблюдает с балкона замка Алла Пугачева, так что особняк тоже можно рассмотреть во всех подробностях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес