Максим Галкин опубликовал видео с читающей стихи дочкой

Максим Галкин в этот раз показал, как дочурка Лиза читает стихи. Малышка сначала немного запуталась, зато потом уверенно продекламировала стихотворение про твердый знак, строя забавные рожицы. Максим Галкин показал отношение своих детей к органной музыке

«Какая же славная!», «Прелесть))) Поднимается настроение после просмотра!!!», «Куколка» - комментируют поклонники звездного семейства.

На кадрах можно увидеть миниатюрный квадроцикл, которым Лиза лихо управляет. На все эти действа наблюдает с балкона замка Алла Пугачева, так что особняк тоже можно рассмотреть во всех подробностях.