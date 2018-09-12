Что случилось с ведущей «Давай поженимся» Василисой Володиной

На съемках популярной программы "Давай поженимся" Василисе Володиной стало плохо, ее отправили в больницу. Как выяснилось, у астролога началась сильнейшая аллергическая реакция.

На днях Володина разместила в соцсети фотографию из больничной палаты, призвав поклонников не волноваться за нее. "У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через 10 минут", - пошутила Василиса, но диагноз раскрывать при этом не стала. Как выяснили СМИ, астролог заболела в начале сентября, после чего ей назначили антибиотики. Но у Володиной из-за этого началась аллергическая крапивница острого характера. Сейчас ей ставят капельницы, телеведущая отдыхает и набирается сил.