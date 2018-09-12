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"Хуже Шурыгиной", не беременная от Серова Друзьяк обвиняет его в насилии

12 сентября 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

"Хуже Шурыгиной", не беременная от Серова Друзьяк обвиняет его в насилии
Фото: Instagram

Бывшие участники скандальной телестройки настолько привыкают быть под прицелом телекамер, что даже покинув проект не хотят возвращаться к обычной жизни. Они бегают по ток-шоу, пытаясь всячески засветиться на ТВ, и так и норовят вляпаться в историю с громким скандалом. Экс-участница реалити-шоу Дарья Друзьяк, чей роман с престарелым музыкантом Александром Серовым бурно обсуждаю в Сети, недавно заявила, что беременна от него.

По словам девушки, она не только состояла в отношениях с Александром Серовым, но и готовилась подарить ему ребенка, когда артист выгнал ее из дома. Надо ли говорить, что популярный артист назвал всю эту историю выдумкой избалованной девицы, и оказался прав. Провести зрителей, которые готовы были поверить в любую чушь и даже пожалеть «несчастную» было не сложно, а вот обмануть полиграф все же не удалось. И все же встреча на ток-шоу с Александром Серовым закончилась для Даши плачевно. После скандала и очередной драки, она потеряла сознание и ей вызвали бригаду скорой помощи.

«После шоу меня увезла скорая. Меня госпитализировали в экстренном порядке. У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние. Постоянные панические атаки и истерики, я плачу из-за чувства страха что Серов со своей свитой найдут меня. Он ищет меня и угрожает. Его люди караулят у подъезда где я живу», - написала девушка в своем Instagram.

«Цирк, «критическое положение», но видео снимаешь!», «Помутнение рассудка у неё точно давно, это же надо такую историю выдумать!», «А зачем ты все это затеяла? Зачем придумывать беременность?? Сама заварила кашу, не понятно для чего, ты все передачу вела себя не адекватно. Истеричный тон и противные сопли... Лечи голову», - не верят пользователи «не беременной выдумщице». Пользователе уверены, что все это выдуманная инсценировка Даши и Малахова, поскольку девушка слишком странно вела себя в студии – рыдала на показ, пыталась плеснуть водой из стакана в Серова, провоцировала драку. В общем все как любят в ток-шоу.

Но даже после съемок она не стала останавливаться. Друзьяк пост за постом в социальной сети «обличает» артиста. Кажется, что столько помоев еще никто не выливал на голову знаменитости.

«У вас нет ничего святого. Вы никого не уважаете и относитесь к людям как к второсортному мясу. Помню, как вы орали на своих подчинённых, зарплату им кидали на пол, чтобы те на коленях ползали и собирали. Как шкурки от семечек разбрасывали, а бедная домработница Оля бегала и собирает их. Как снимали штаны и без трусов ходили перед работниками, чуть ли не перед лицом пиар менеджера Егора», - обратилась к Серову со своей страницы теледива. Она также написала, что не боится угроз Серова, и что ему не удастся не взятками, ни запугиванием заткнуть ей рот.

«О, боже, позорище несусветное, читать и то стыдно, не говоря уже о вашем поведении», «Серов после общения с ней понял, что попал на шизофреничку и что надо срочно от неё избавляться, а она к такому повороту событий была не готова вот и беситься», «Даже Шурыгина вела себя гораздо достойнее. Поэтому определённый процент людей был на ее стороне. После твоего омерзительного поведения ни один человек не будет на твоей стороне. Получишь только подписчиков, которым просто любопытно - а как ты ещё опозоришься!», - предрекли Дарье Друзьяк будущее подписчики. 

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