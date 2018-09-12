Пластикой баловались еще в СССР, кто из любимых артистов лег под нож хирурга?

В наше время как никогда стало модно быть красивым, спортивным и молодым. И борьба за голливудские стандарты давно вышла на новый уровень. Куда там бабушкиным маскам и примочкам, сейчас в ход идет тяжелая артиллерия - уколы красоты и пластическая хирургия.

И только старшее поколение вздыхает: «Вот были времена, были артисты, которые радовали естественной красотой и не боялись стареть». Но так ли это? На самом деле, пластикой баловались еще в Советском Союзе, да и уколы красоты покупали, вот только никто никогда не признался бы в этом.

Эталон красоты советской эпохи Любовь Орлова панически боялась старости. Многие в шутку говорили, что институт красоты на Арбате был создан специально для нее. На самом деле он открылся еще в 1930 году, но вот пластикой там стали заниматься именно в 60-ые годы. Любимица Сталина просто не могла увядать на глазах у зрителей, она делала все возможное, чтобы выглядеть молодой, но время брало свое и она решилась лечь под нож пластического хирурга. Подтяжку лица и коррекцию обвисших век актрисе делал настоящий профессионал — Александр Шмелев. Вышло настолько хорошо, что даже в своем последнем фильме «Скворец и Лира» 1974 года артистка выглядела весьма гораздо моложе своих лет, пишет «Videoboom».

Министр культуры СССР Екатерина Фурцева долгое время не решалась сделать пластику, поскольку боялась последствий, но желание быть молодой и красивой перевесило все сомнения. Круговая подтяжка отодвинула наступающую на пятки старость, и на фото чиновница выглядела гораздо моложе своих сверстниц.

На жертвы ради красоты шли не только известные дамы бывшего СССР. Актер Анатолий Кторов, который начинал свою карьеру еще в немом кино, вдруг после войны перестал получать роли. Он решил, что все дело во внешности и пошел на радикальные меры. В клинике предупредили 60-летнего артиста, что пластика в его годы очень опасна, но он настоял на своем. В итоге Анатолий долго отходил от операции, но в 1965 году получил роль Болонского в ленте «Война и мир».

К пластическому хирургу знаменита актриса Нонна Мордюкова пришла после гибели сына. Она надеялась, что омоложение поможет ей выйти из тяжелейшей депрессии. Результатом звезда осталась довольна и еще несколько раз прибегала к услугам современной пластической хирургии.

К услугам хирургов прибегал и Иосиф Виссарионович Сталин. Нет, самому генералиссимусу операции не понадобились, а вот его двойников с помощью скальпеля, так сказать, «доводили до сходства с оригиналом». По крайней мере известно б одном человеке - бухгалтере из Винницы Лубицком, которого в 1936 году с помощью скальпеля сделали похожим на главу СССР.