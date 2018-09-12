Лада Дэнс опубликовала видео в блестящих лосинах

Певица Лада Дэнс отметила день рождения. 11 сентября звезде 90-х исполнилось 52 года. Лада - бывшая солистка группы "Женсовет", сейчас она выступает сольно. Артистка опубликовала одно из своих новых видео. Архивное фото Ларисы Гузеевой заставило вспомнить 90-е

Поклонники оценили фигуру звезды, облаченную в блестящие лосины. В сети обсуждают Ладу Дэнс ее поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛАДА ДЭНС (@lada_dance_official)10 Сен 2018 в 12:27 PDT

Отметим, популярность Ладе Дэнс добавила работа в кино. Певица исполнила одну из главных ролей в картине "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." вместе в Аликой Смеховой и Юлией Меньшовой. Певица была замужем за бизнесменом Павлом Свирским. У нее двое детей - сын и дочь.