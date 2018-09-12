Лада Дэнс опубликовала видео в блестящих лосинах
12 сентября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Лада Дэнс отметила день рождения. 11 сентября звезде 90-х исполнилось 52 года. Лада - бывшая солистка группы "Женсовет", сейчас она выступает сольно. Артистка опубликовала одно из своих новых видео.
Поклонники оценили фигуру звезды, облаченную в блестящие лосины. В сети обсуждают Ладу Дэнс ее поклонники.
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Отметим, популярность Ладе Дэнс добавила работа в кино. Певица исполнила одну из главных ролей в картине "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." вместе в Аликой Смеховой и Юлией Меньшовой. Певица была замужем за бизнесменом Павлом Свирским. У нее двое детей - сын и дочь.
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