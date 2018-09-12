После смерти Олега Табакова его вдова Марина Зудина ищет новое применение своим талантам. Она предпочла театру съемки в телевизионных сериалах и первые ее работы можно будет увидеть уже этой осенью.

Надо сказать, что коллеги актрисы по театру не сильно расстроились ее уходом на сериальную работу. Оказывается, в МХТ им. Чехова, которым руководил Табаков, Зудину прозвали «Мхатовской Салтычихой», она принимала участие в распределении ролей и могла себе позволить отчитать за кулисами любого актера, пишет «Videoboom». Кроме того, как рассказали сотрудники театра на условиях анонимности, режиссеры не допускались к работе, если не предлагали роль Зудиной. «Ее боялись как огня. Упаси боже не заметить и не поклониться…» - вспоминают актеры.

Сейчас Марина Зудина смирилась с потерей любимого мужа и новая роль в сериале – это ее первая работа в кино за последние пять лет. «Съемки пришлись на сложный период жизни — я потеряла любимого человека, но довела их до конца. Очень нравится героиня: всегда интересно играть людей, которые владеют ситуацией и готовы отвечать за других», - поделилась вдова Табакова с изданием «СтарХитом».

Марина Зудина сыглара роль владелицы юридической фирмы в проекта «Хорошая жена» - адаптации американского сериала Good Wife. Также она недавно сыграла в фильме по роману Виктора Пелевина Empire V, где впервые работала на одной площадке с сыном - Павлом Табаковым.