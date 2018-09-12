Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах

Певица Наташа Королева вслед за Ларисой Гузеевой и Екатериной Стриженовой опубликовала архивное фото и вспомнила о "лихих" девяностых. "Синие тени на глазах, золотые цепи на шее и лосины. Юпи и Турбо. А ещё была кофейная жвачка и импортная, Кашпировский, Песня года и очередь за колбасой)) Тетрис и магнитофон, «зажевывающий» кассеты", - подписала видео артистка. Архивное фото Ларисы Гузеевой заставило вспомнить 90-е

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)11 Сен 2018 в 3:26 PDT

В Instagram Наташи Королевой появились несколько видео ее выступлений конца прошлого века.

"Сколько сейчас много современной музыки, но слушать её совсем не хочется, в машине слушается только папка с названием а-ля 90-е, и не надоедает, когда ты где то на празднике или в баре, танцевать бежишь сразу, ноги вперёд тебя бегут, когда слышишь эти песни, если ты заказываешь песню, то она обязательно из 90-х", - ностальгируют по девяностым поклонники Королевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)10 Сен 2018 в 3:54 PDT



А вот как выглядит звезда 90-х 54-летняя Алена Апина.