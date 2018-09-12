Архивное фото Ларисы Гузеевой заставило вспомнить 90-е

Ларису Гузееву называют одной из самых красивых актрис. Гузеева выложила в Instagram удивительное фото. Лариса запечатлена, как она призналась, в конце девяностых. Актриса очень тоненькая, худенькая, в бархатном платье, с украшением на шее - кулоном в виде креста, - сообщает teleprogramma.pro. Свадьба сына Ларисы Гузеевой проходит сегодня в Грузии

"Конец девяностых. Чужой человек. Как выжили?...", - задумалась Гузеева. Актрисе, ведущей телепрограмму "Давай поженимся", в комментариях написали множество комплиментов и поддержали разговор о заключительных годах прошлого века. "Попала в 1995 в хорошую струю и благодаря этому выжили))) Заканчивала институт, маленькие дети, мама с Паркинсона...тяжело было, но на меня тогда оглянулся Бог!!! Мы благополучно прожили те годы!!!", "Я помню 90-е как сигареты по талонам, отсутствие мясных продуктов на столе, постоянные отключения электричества и газа, нетопленные квартиры (спали в шапках), безработица, в общем полная ...", "Действительно выжили !!!", - вспоминают подписчики Гузеевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)11 Сен 2018 в 7:50 PDT

Несколько дней назад в семье Ларисы Гузеевой произошло счастливое событие. Ее сын Георгий женился.