Эксперт оценил новую возлюбленную Сергея Шнурова
11 сентября 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал про новую возлюбленную Сергея Шнурова, а также объяснил, в каких случаях мужчины предпочитают определенный типаж женщин.
Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград» впервые после развода показал всем свою новую спутницу. Он привёл ее на церемонию вручения премии «Человек года — 2018» по версии журнала GQ, пишет NEWS.ru.
«В данной истории сказать с точностью сложно, так как мы не знаем, что важным является для Шнурова. Если для него не важна фигура, то даже, если бы у этой женщины не было бы половины ноги, он все равно бы ей увлекался. Может быть, ему нравятся ее стихи и то, что она поэтесса. А может быть ее стихи нравятся людям, которые вызывают уважение у Шнурова, при этом ему самому стихи этой Варвары могут и не нравится», — объяснил эксперт.
По словам Полеева, мужчины «попроще», если у них есть богатый выбор, больше делают акцент на том, чтобы женщины были похожи друг на друга. Мужчины «посложнее», напротив, не обращают внимание на этот фактор. Об этом сообщает НСН.
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