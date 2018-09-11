Директор совхоза им. Ленина вмешался в конфликт популярного рэпера и спортсмена

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин решил вмешаться в конфликт рэпера Тимати и спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Экс-кандидат в президенты написал в своем микроблоге не политический, а саркастический пост.

«Мне не нравятся единоборства, я не увлекаюсь современной поп и рэп эстрадой. Но если такие, как Хабиб не будут идеологически противостоять распространению творчества таких, как Тимати и Егор Крид, то очевиден риск возрастания на столь благодатной почве таких, как Face и Элджей». В переводе на русский язык, только спортсмен из Дагестана стоит на страже русской культуры. Этот пост Грудинина вызвал бурную дискуссию.

Сторонники спортсмена посчитали политика «настоящим мужиком» и зауважали его еще больше. А вот молодежь, наоборот, сообщили Павлу Николаевичу, что в его возрасте и с его статусом не стоило бы влезать в подобные разборки.

«Грудинин, лично для меня, раскрылся полностью, как провокатор. Обыкновенный мелкий провокатор. Вопрос лично к Грудинину: Почему вы на уровне законодательного собрания не запретите эти концерты? Почему вы сталкиваете людей лбами? Если вы такой "ярый народный заступник", то почему вы не проведёте референдум об ответственности власти? Считал вас здравым, но пардон, ошибся. Может Малахова замените? Будет прикольно на кандидата в президенты посмотреть на уровне "слышь ты... адрес напиши свой", «Да бред же. Почему мы должны слушать моралистов типа Хабиба? Мы хотим обратно в средневековье? Кто хочет слушать Тимати - слушает. Кто не хочет - не слушает. Почему кто-то за нас должен решать это?», «И он серьезный политик в это лезет, кто у него ПиаРщики и технологи? Вообще любители?», «Товарищ, Грудинин, зачем? Вам что заняться больше не чем?», - написали пользователи в комментариях.

Напомним, скандал разгорелся, когда из-за угроз в свой адрес Егор Крид отменил концерт в Дагестане. Затем в конфликт вмешался Тимати и объяснил, что в песнях его музыкантов нет призыва к насилию или экстремизму. Спортсмен довольно жестко нагрубил в ответ. На что артист заявил, что ему никто не может указывать, где ему выступать в своей стране, а где – нет.