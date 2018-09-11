Прямая линия с певицей Аленой Свиридовой состоится в редакции "АН"
11 сентября 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Алёна Свиридова явно знает формулу успеха и вечной молодости. Об этом и не только вы можете пообщаться с ней на Прямой линии «Аргументов неделi» в четверг 13 сентября.
Прямая линия с певицей состоится в в редакции "АН" с 17.00 до 18.00. Для того, чтобы пообщаться с певицей, вам необходимо позвонить по телефону 8 495 981 68 36.
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