Алёна Свиридова явно знает формулу успеха и вечной молодости. Об этом и не только вы можете пообщаться с ней на Прямой линии «Аргументов неделi» в четверг 13 сентября.



Прямая линия с певицей состоится в в редакции "АН" с 17.00 до 18.00. Для того, чтобы пообщаться с певицей, вам необходимо позвонить по телефону 8 495 981 68 36.







