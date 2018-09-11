Дочь известного музыканта Александра Серова Мишель высказалась о предполагаемой возлюбленной своего отца. Речь идет о бывшей участнице шоу "Дом-2" Дарье Друзьяк, которая якобы встречалась с артистом.

Накануне молодая женщина посетила телешоу, в котором рассказала, что ждет ребенка от знаменитого певца. Дочь Серова считает, что Дарья является настоящей лгуньей и "отбросом общества". По мнению Мишель, если подобные сюжеты демонстрируют по федеральному каналу, то общество скатилось до чудовищного уровня.

25-летняя дочь Александра Серова полагает, что Дарья Друзьяк всего лишь решила пропиариться за счет любимца российской публики.