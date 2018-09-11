Дочь Александра Серова считает Дарью Друзьяк "отбросом общества"
11 сентября 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь известного музыканта Александра Серова Мишель высказалась о предполагаемой возлюбленной своего отца. Речь идет о бывшей участнице шоу "Дом-2" Дарье Друзьяк, которая якобы встречалась с артистом.
Накануне молодая женщина посетила телешоу, в котором рассказала, что ждет ребенка от знаменитого певца. Дочь Серова считает, что Дарья является настоящей лгуньей и "отбросом общества". По мнению Мишель, если подобные сюжеты демонстрируют по федеральному каналу, то общество скатилось до чудовищного уровня.
25-летняя дочь Александра Серова полагает, что Дарья Друзьяк всего лишь решила пропиариться за счет любимца российской публики.
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