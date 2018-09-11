Экс-ведущая «Ревизорро» рассказала о шантаже и ургозах от руководства программы

Телеведущая Елена Летучая стали широко известна российскому телезрителю благодаря программе «Ревизорро». Она же и стала ее главной головной болью и поводом со скандалом покинуть проект. В течении четырех лет Елена проверяла порядок в ресторанах и общественных заведениях, скандалила, устраивала провокации и неизменно выдавала высокие рейтинги.

Журналистка начала работу в шоу, когда успех проекта был под вопросом и, как ни парадоксально, ушла на самом пике его популярности. 39-летняя ведущая рассказала, что главное причиной увольнения стали проблемы со здоровьем. Весь негатив программы сказывался на Елене, все эмоции и стрессы били по нервам. «У меня выпало половины головы волос, просто в одночасье. Начали болеть все органы, лицо осунулось. Меня еще добивали сотрудники телеканала, говорили, «нет ты будешь сниматься», – с ужасом сейчас вспоминает Летучая те времена.

По словам женщины, это был самый тяжелый период в ее жизни. С одной стороны - работа и съемки, с другой – постоянные больницы и лекарства. Звезда рассказала, что уснуть удавалось только после приличной дозы таблеток. А конфликт с руководством программы нарастал как снежный ком. «Они начали меня шантажировать. Сначала спрашивали, чего я хочу. Прибавки зарплаты? Потом говорили: «Ты не можешь уйти, мы не дадим тебе дальше никуда двигаться», – призналась Елена Вячеславу Манучарову в его новом YoutTube-проекте.

Последний сезон популярного телепроекта Летучая снимала из последних сил, чтобы не ссориться с руководством и выполнить условия контракта. Но продюсеры все равно считали, что звезда только бравирует уходом, а на сама деле это ее каприз и она не покинет шоу с таким высоким рейтингом. Однако Елена все-тки ушла, чему немало поспособствовал ее супруг.

«Юра сказал: Если ты хочешь сниматься – снимайся, я буду на инвалидном кресле возить тебя по своему поселку, а что ты хочешь от жизни? У меня на тебя долгоиграющие планы», – рассказала о своем решении популярная телеведущая.