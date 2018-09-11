Таня Терёшина проверит своего избранника перед свадьбой на детекторе лжи

Известная российская певица Таня Терешина сделала в своём микроблоге необычное заявление после того, как в Сети появилось видео, компрометирующее ее жениха.

В этом ролике молодой человек Терёшиной обнимается с некой девушкой, при этом незадолго до этого популярная певица рассказала поклонникам о своей грядущей свадьбе, что дало новый повод для обсуждений, пишет «Телепрограмма».

Устав от негативных комментариев, Терешина решилась на отчаянный шаг. На свой страничке в Instagram она опубликовала новый пост, где отметила, что если бы она написала, что у неё выкидыш из-за стресса после измены любимого, то такая публикация осчастливила 70% пользователей Сети. Но известная артистка подчеркнула, что не собирается писать чего-либо подобного, а просто выложит запись, где её избранник проходит тест на детекторе лжи.

Певица уверена, что её возлюбленный ей не изменял, а на видео были просто пьяные танцы.