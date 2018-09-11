Фигура 47-летней Леры Кудрявцевой после родов восхитила поклонников
11 сентября 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поразила поклонников подтянутой фигурой через месяц после рождения дочери. 47-летняя знаменитость стала матерью во второй раз 13 августа текущего года.
На недавних фотографиях из Сочи можно увидеть Леру в различных нарядах: узких брюках, тонких футболках и облегающих платьях. Ни на одном из снимков нельзя заметить даже малейшего изъяна в фигуре Кудрявцевой, передает teleprogramma.pro.
Подписчики телеведущей отметили, что женщина не набрала за время беременности лишних килограммов. Многие заявили, что на Леру всегда приятно смотреть, поскольку она постоянно следит и ухаживает за собой, тщательно подбирает одежду и макияж не только для мероприятий, но и в повседневной жизни.
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