Фигура 47-летней Леры Кудрявцевой после родов восхитила поклонников

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поразила поклонников подтянутой фигурой через месяц после рождения дочери. 47-летняя знаменитость стала матерью во второй раз 13 августа текущего года.

На недавних фотографиях из Сочи можно увидеть Леру в различных нарядах: узких брюках, тонких футболках и облегающих платьях. Ни на одном из снимков нельзя заметить даже малейшего изъяна в фигуре Кудрявцевой, передает teleprogramma.pro.

Подписчики телеведущей отметили, что женщина не набрала за время беременности лишних килограммов. Многие заявили, что на Леру всегда приятно смотреть, поскольку она постоянно следит и ухаживает за собой, тщательно подбирает одежду и макияж не только для мероприятий, но и в повседневной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)7 Сен 2018 в 9:07 PDT