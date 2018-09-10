Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"
10 сентября 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Дана Борисова недавно призналась, что сделала безоперационную подтяжку лица. На следующий день после процедуры 42-летняя женщина рассказала о своих ощущениях.
Борисова отметила, что в день установки рассасывающихся нитей ее внешний вид был просто прекрасным, однако на следующее утро все лицо "разбухло" и стало очень горячим, передает "7 Дней". Специалисты отмечают, что подобные симптомы являются нормальными – организму требуется время для того, чтобы восстановиться.
Ранее поклонники Даны посетовали на то, что она чрезмерно увлеклась походами к косметологам и пластическим хирургам. Некоторые выражают опасения насчет того, что телеведущая утратит индивидуальность.
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