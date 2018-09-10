Известная российская телеведущая Дана Борисова недавно призналась, что сделала безоперационную подтяжку лица. На следующий день после процедуры 42-летняя женщина рассказала о своих ощущениях.

Борисова отметила, что в день установки рассасывающихся нитей ее внешний вид был просто прекрасным, однако на следующее утро все лицо "разбухло" и стало очень горячим, передает "7 Дней". Специалисты отмечают, что подобные симптомы являются нормальными – организму требуется время для того, чтобы восстановиться.

Ранее поклонники Даны посетовали на то, что она чрезмерно увлеклась походами к косметологам и пластическим хирургам. Некоторые выражают опасения насчет того, что телеведущая утратит индивидуальность.