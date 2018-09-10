Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники
10 сентября 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
32-летняя Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей в мире. Она не прочь поэкспериментировать со своим внешним видом и решила на днях кардинально сменить имидж.
Недавно известная модель появилась на обложке одного популярного глянцевого журнала, пишет «Телепрограмма». Ирина обрезала свои волосы и сделала причёску под «Питера Пена». С новым образом Шейк стала выглядеть более дерзкой и экстравагантной.
Поклонники были ошемломлены новым имиджем модели и практически не узнали свою любимицу. «Какая провокация», «Ее не знать!!», «Смело!!», «Перемены всегда к лицу, очень молодо и свежо», — написали подписчики.
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