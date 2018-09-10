Лицо Волочковой на новой фотографии испугало поклонников

Лицо балерины Анастасии Волочковой на новой фотографии испугало поклонников. Артистка хотела сделать эффектный снимок у вольера, в котором содержатся бегемоты, однако не учла некоторые детали.

Многие заметили, что лицо Анастасии на фото выглядит непропорциональным и даже пугающим – одна его часть кажется значительно шире другой, передает teleprogramma.pro. Подписчики предположили, что Волочкова решила слегка сузить фигуру при помощи фотошопа, однако перестаралась, вследствие чего "поплыли" некоторые части кадра.

Фолловеры порекомендовали балерине быть более внимательной к своим фотографиям и тщательно рассматривать их перед публикацией.