Кем бы стал Меладзе, если бы не шоу-бизнес

Валерий Меладзе признался поклонникам, какую профессию выбрал бы для себя, если бы не шоу-бизнес. Певец уже был бы "старшим механиком на теплоходе". Об этом он сообщил в Instagram. Валерий Меладзе объяснил, почему хочет стать гражданином Грузии

Меладзе опубликовал фото, где он сидит на палубе теплохода в тельняшке, отметив, что находится "в своей стихии". Поклонники поправляют кумира, что он уже был бы капитаном и отмечают, что ему пошла бы морская форма. Хотя "механиков много, а таких певцов, как вы, мало", - пишут фанаты.