Кем бы стал Меладзе, если бы не шоу-бизнес
9 сентября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Валерий Меладзе признался поклонникам, какую профессию выбрал бы для себя, если бы не шоу-бизнес. Певец уже был бы "старшим механиком на теплоходе". Об этом он сообщил в Instagram.
Меладзе опубликовал фото, где он сидит на палубе теплохода в тельняшке, отметив, что находится "в своей стихии". Поклонники поправляют кумира, что он уже был бы капитаном и отмечают, что ему пошла бы морская форма. Хотя "механиков много, а таких певцов, как вы, мало", - пишут фанаты.
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