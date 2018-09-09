Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель

На семнадцатом международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который финишировал в воскресенье в Сочи, победил российский певец Дан Розин.

Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой. По его словам, Дан Розин набрал больше всех баллов.

Второе место разделили между собой Дарья Антонюк из России и Геворг Арутюнян из Армении. Замкнула список призеров исполнительница Demy из Греции.



