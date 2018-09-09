Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель
9 сентября 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
На семнадцатом международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который финишировал в воскресенье в Сочи, победил российский певец Дан Розин.
Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой. По его словам, Дан Розин набрал больше всех баллов.
Второе место разделили между собой Дарья Антонюк из России и Геворг Арутюнян из Армении. Замкнула список призеров исполнительница Demy из Греции.
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Часть песни первого дня в студию!! #новаяволна2018 #новаяволна #newwave #legend #johnlegend #allofme #newwave2018
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