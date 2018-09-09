Не дождетесь!Измена юного жениха не заставила 38-летнюю звезду отменить свадьбу

Не зря говорят, если нельзя, но очень хочется, то можно. А если хочется замуж, да к тому же уже и беременна, то вообще можно все, даже простить измену жениха. Прямо накануне свадьбы экс-солистке группы Hi-Fi Тане Терешиной «доброжелатели» отправили видео, где ее возлюбленный исполняет «грязные танцы» в компании юной блондинки.

Но певица решила не обращать внимание на похождение своего жениха, и не отменять свадебную церемонию. Тем более, что 38-летняя женщина ждет ребенка от 23 молодого человека по имени Олег.

Узнавшая об измене Терешина не стала молчать, как это сделала Ани Лорак. Она тут же ответила злопыхателям, назвав видео и фото с вечеринки «провокационным бредом потерявшей башку влюбленной стоматологички» (девушку на видео зовут Рита и она, видимо, работает в стоматологии), который сделан с целью разрушить ее отношения.

«Я сначала прифигела, а потом стало смешно. Такая примитивщина! Короче, по факту ничего ужасающего не видела. Господи, мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения. Ой, ну поднажрался, точнее пережрал, дотронулся до ноги. Это так страшно? Высосано из пальца», – объяснила свое отношение к поведению юного жениха уже не юная невеста.

Никакой катастрофы в «пьяном флирте» накануне свадьбы певица вовсе не видит, она считает, что некоторые мужчины под градусом и не такое вытворяют. «А телка просто подсуетилась и думала, что ща она провернет свою тупую аферу. Рита, там, где вы учились, я преподавала! Идите лучше занимайтесь своим делом, ковыряйтесь в гнилых ртах, у вас, наверное, это лучше получается, чем разбивать отношения. И да, я же писала, Олег любит ухоженных женщин, а не неряшливых.16 у нас свадьба!», - резюмировала всю эту историю Терешина, выложив в социальную сеть свою фотографию в свадебном платье.

Надо сказать, что пользователи были сильно удивлены решением звезды. Однако нашлись и те, что посчитал, что свадьба с Татьяной будет лучшей местью для гулящего юнца. «Трудно все отменить, когда весь банкет оплачен! Поэтому свадьбе быть скорее всего», «Она должна его выгнать на кануне свадьбы? Чтобы он побежал сразу же к любовнице за утешением, а та только и рада будет этому, потому что этого и пытается добиться...Будешь дурой, если отменишь свадьбу. Всем врагам назло, закроешь глаза и вперёд! Ребенок быстро его изменит, сразу повзрослеет. Таких проституток слишком много, чтобы из-за них разводиться, тогда у нас женатых пар совсем не останется», - заметили неутешительную тенденцию пользователи.

Но в основном, подписчики были возмущены и ситуацией вцелом и реакцией самой Терешиной. «Татьяна, лучше бы вообще ничего не писали! По вашей реакции видно сразу, что вас это сильно задело! А после коментов ваших, про "шлюх" скажу вам честно, вы обосрались вдвойне!», «Равнодушный человек не пишет оды любовнице! Как вы унизили себя этим постом и дали понять любимой женщине вашего жениха, что у вас всё плохо», «А что еще Терешина может сказать. Не может же она признать, что ее «ухоженную» променяли на «лохматую», а потом пришел к ней в постель обратно. Жалко таких 39-летних теть!», «Татьяна! Ну какой жених? Ну что же вы ерундой занимаетесь, вы же взрослая, опытная дама! Вы уже обожглись впервые! Для чего на те же грабли наступать?», «Вам 40 лет, вы медийная личность, а вы не разговариваете, а прям «базарите», неприятно читать», «Она не умная и не далекая, поэтому и выбрала себе 23летнего, под стать по уму. Просто женщина слишком высокого о себе мнения, думает таким королевам как она не изменяют. Из первого брака выводов не сделала, видимо и не судьба уже. И не жаль ее, раз оправдывает такое поведение без 5 минут мужа», - комментировали скандальную тему подписчики.

Напомним, что ранее Таня Терешина состояла в отношениях с телеведущим Славой Никитиным, в этом союзе у артистки родилась дочь Айрис, которой в декабре исполнится пять лет.