Известная российская певица Сати Казанова продемонстрировала поклонникам шуточный ролик о "реальной жизни с итальянцем". Артистка год назад вышла замуж за итальянского фотографа Стефана Тиоццо.

Ранее Сати признавалась, что не любит беспорядка в доме и всегда обращает внимание на бардак, устроенный супругом, вследствие чего довольно часто у них возникают ссоры на этой почве. Казанова отметила, что за год совместной жизни со Стефано стала менее требовательной и в день годовщины решила показать подписчикам пародию на саму себя.

В ролике можно увидеть, как певица делает вид, что кричит и замахивается скалкой на любимого мужа, а тот изображает на лице ужас и отчаяние.