Сати Казанова показала "реальность" семейной жизни с итальянцем
9 сентября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Сати Казанова продемонстрировала поклонникам шуточный ролик о "реальной жизни с итальянцем". Артистка год назад вышла замуж за итальянского фотографа Стефана Тиоццо.
Ранее Сати признавалась, что не любит беспорядка в доме и всегда обращает внимание на бардак, устроенный супругом, вследствие чего довольно часто у них возникают ссоры на этой почве. Казанова отметила, что за год совместной жизни со Стефано стала менее требовательной и в день годовщины решила показать подписчикам пародию на саму себя.
В ролике можно увидеть, как певица делает вид, что кричит и замахивается скалкой на любимого мужа, а тот изображает на лице ужас и отчаяние.
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