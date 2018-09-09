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Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен

9 сентября 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен
Фото: Instagram

Егор Крид из-за многочисленных угроз в свой адрес, вынужден был отменить концерт в Махачкале. Поклонники певца до последнего надеялись, что все утрясется и музыкант все же решится приехать на гастроли в Дагестан, но увы, билеты придется сдать обратно.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — сообщили представители Black Star.

Сам Егор крайне возмущен таким большим количество негатива в свой адрес. Надо сказать, его можно понять. Больше месяца под каждым постом Егора в социальных сетях сыплются угрозы от тех, кто не желал видеть музыканта в своем городе. Его называли геем, угрожали, обещали убить.

«Все чаще посещают мысли о том, чтобы удалить страницу в Инстаграм, не видеть всего этого негатива в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации. Мне постоянно пишут, что во мне что-то не так: не та прическа, не те брови, не те татуировки, не те девушки, не те шмотки и так далее. Мне не нужны советы. Как мне жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать - решать только мне!» — написал Крид в Instagram.

Его подписчики пытаются поддержать своего кумира, просят его не обращать внимание на недоброжелателей, и надеются, что все же когда-нибудь смогут попасть на его концерт. Они так же пишут, что им стыдно за своих соотечественников, которые ведут себя как «некультурное зверье» .

«Не обращай внимания на наш грязный Дагестан, просто уже от зависти не видят ничего. Мы все девушки Дагестана любим тебя и уважаем. А парни просто тупые», «Чувак, я хоть и из Дага, но живу в Москве. Тут люди намного культурнее, а эти сидят и позорят нашу республику», «Блин, все такие пишут не приезжай, убьём, прибьём, и когда будет концерт, те же люди и пойдут на его концерт, либо их родственники. Многие другие приезжали ничего не говорили, сейчас Крид приезжает, и вот шумиха, а все потому что он любим, его песни любят и слушают», - написали поклонники артиста в комментариях.

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