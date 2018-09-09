"Могли бы натянуть посильнее", Дану Борисову обвинили в зависимости от пластики

Дана Борисова рассказала своим поклонникам, что сделала пластическую операцию. Телеведущая решила ничего не скрывать о своей жизни, и вслед за признанием в своей наркозависимости и о сложностях преодоления болезни, теперь сообщила и о своем преображении.

«Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее! Я всегда за правду. Я рассказала на всю страну о своей зависимости, теперь не стала скрывать свою операцию. Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими нитям. Мне все пока нравится, но могли бы натянуть и посильнее», - написала она в Instagram.

Многие пользователи поддержали стремление 42-летней пострадать ради красоты, но были и те, кто обвинили Борисову в том, что она одну зависимость сменила на другую. «Жутко смотреть как женщина упорно доказывает всем, что она здорова и освободилась от одной зависимости при этом переходит в зависимость другую.....это какая процедура по счёту?! Вы лучше спорт зал хороший рекламируйте в котором занимаетесь ежедневно! Все звёзды понапичкали себя этой дурью и другим теперь предлагают», «Из одной зависимости в другую.... Тяжело жить, наверное, когда вечно что-то не нравится в себе», «Было и так отлично все! Полюбите уже себя такой какая есть! Стареть тоже уметь надо, мера нужна во всем, очень легко переступить грань», «Жуть, на фига так над собой, смотришь на ваш шоубиз, лица силиконом набитые, одинаковые, у нас алкаши так выглядят», «Скоро будете все, как матрёшки одинаковые. Клоны!!! Бабкина, Моисеев, Началова и другие», - написали пользователи в комментариях.