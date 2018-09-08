Певица Юлия Паршута вышла замуж
8 сентября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Избранником Юлии Паршуты оказался бизнесмен с именем Александр. Свадьба состоялась на подмосковной исторической вилле. Певица показала свое свадебное платье: она выбрала классический белый наряд на бретельках.
В качестве гостей на торжественном мероприятии присутствовали Анжелика Каширина, Виктория Дайнеко, Анна Хилькевич, Валерия Дергилева, Татьяна Богачева.
"Проплакала всю церемонию от красоты, любви и счастья! Невероятный вечер!!!", - написала в соцсети Виктория Дайнеко.
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