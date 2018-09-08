Аллегрова не понимает, почему Киркоров на ней не женился

Вчера в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи прошел концерт в честь 66-летия Ирины Аллегровой. На нем выступили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди них был и Филипп Киркоров, сделавший неожиданное признание.

Киркоров вспомнил время, когда она была уже известной певицей, а Филипп свою популярность еще не обрел, ему было очень непросто, и тогда его пригрела в своей гримерке Ирина Аллегрова.

На это Ирина поинтересовалась, почему Киркоров тогда на ней не женился. Певец на это напомнил, что у нее тогда была очень бурная жизнь.

Теперь поклонники бурно обсуждают, а могли ли Киркоров и Аллегрова стать парой.