Аллегрова не понимает, почему Киркоров на ней не женился
8 сентября 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи прошел концерт в честь 66-летия Ирины Аллегровой. На нем выступили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди них был и Филипп Киркоров, сделавший неожиданное признание.
Киркоров вспомнил время, когда она была уже известной певицей, а Филипп свою популярность еще не обрел, ему было очень непросто, и тогда его пригрела в своей гримерке Ирина Аллегрова.
На это Ирина поинтересовалась, почему Киркоров тогда на ней не женился. Певец на это напомнил, что у нее тогда была очень бурная жизнь.
Теперь поклонники бурно обсуждают, а могли ли Киркоров и Аллегрова стать парой.
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