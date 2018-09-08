"Купились на ложь! Пугачева не может быть матерью близнецов!", уверены эксперты
8 сентября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты утверждают, что Алла Пугачева никак не может быть биологической матерью близнецов Гарри и Лизы. Всем несогласным они предлагают почитать медицинский справочник и сопопставить факты.
В первую очередь, они предложили обратить внимание на то, что девочка абсолютно не похожа на Примадонну в детстве. Она не повторила ни одной черты звездной «матери».
Кроме того, в том возрасте, когда у Аллы Борисовны появились младшие дети, у женщины давно наступает климакс, а значит полностью отсутствую яйцеклетки. И даже тот аргумент, что якобы Пугачева еще в молодости заморозила свои яйцеклетки, на проверку не выдерживает никакой критики. Проблема в том, что максимально известный возраст использования материала после криоконсервации – 10 лет. Но это единичные случаи, в основном жизнеспособными яйцеклетки остаются всего 5-7 лет. Именно поэтому утверждать, что звезда каким-то волшебным образом сумела продержать свой биоматериал в крио-камере около 30 лет абсолютно глупо. И уж тем более странно надеяться, что после столь длительного периода консервации их сумели оплодотворить и подсадить суррогатной матери.
Есть и еще один факт, на который обращают внимание преданные поклонники Примадонны. В то время, когда Алла Борисовна была в браке с Филиппом Киркоровым, они очень хотели детей, но так и не смогли их родить. А значит, если бы на тот момент у Пугачевой действительно были бы сохранены жизнеспособные яйцеклетки, ничто не помешало бы паре заиметь детишек.
«Мама не только рядом не лежала, но и за дверью не стояла. Что Галкин отец, это очевидно, но мать явно не Алла, а весьма симпатичная донор. Все те, кто поверил в сказку, что Алла мама – купились на ложь. Если бы у неё была здоровая яйцеклетка, она родила бы Киркорову», - цитирует заключение экспертов vladetime.ru
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