Многим подписчикам российских звезд интересно, как же начинается утро их кумиров. Наташа Королева порадовала своих поклонников очередным забавным видео. Артистка выложила в Сеть ролик, где ее муж - знаменитый Тарзан - предстал в костюме вишенки.

«Наши семейные будни!!! А как у вас начинается утро?», подписала видео Королева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)7 Сен 2018 в 2:03 PDT

Тарзан в домашнем халате и с шапкой в виде вишенки впечатлил пользователей, а забавное слово «вишнепузик» заставило многих фолловеров умиляться шалостям креативного семейства.

«Ой, какая классная «вишенка»! Сергей такой симпатяга, ему прям очень идёт», «Натали с задорным смехом, веселая семья, что еще нужно утром, как не позитив, которым делятся интересные люди. Спасибо», «Это прекрасно что сквозь года двум сердцам все также хорошо, весело и интересно друг с другом! Круто когда можно вместе дурачиться и радоваться каждому дню! С юмором жить гораздо лучше, чем в тоске, серьезности и напыщенной важности!», - написали пользователи в комментариях.

Но были и те, кто просто не понял, зачем Наталья выкладывает такие личные моменты в Сеть. «Какие странные люди! Ну не нравится - смотрите " Черный квадрат" Малевича. И нечего смотреть позитивные моменты жизни прекрасных людей, которыми они делятся, чтобы поднять всем настроение», «А мне нравится, раньше пофиг было, но сейчас понимаю, что какой надо быть мудрой и терпеливой, чтобы сохранить в достоинстве семью с мужем стриптизером. Не каждый сможет!», «Таких забав у злых, угрюмых, вечно недовольных, охладевших друг к другу не бывает! Только счастливые пары так «дурачатся» точно, как дети! Также искренне и беззаботно!» - бросились на защиту своих кумиров поклонники.