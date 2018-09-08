Деньги не пахнут, Алена Водонаева осуждает полных людей и рекламирует чипсы

Алена Водонаева нередко оказывалась в центре скандала, когда делала нелестные замечания или нелицеприятно отзывалась о полных людях. Она настолько кичится своей фигурой, что даже не скрывает презрения к тем, кто отличается от стандартов 90-60-90.

Девушка даже утверждала, что не терпит, когда рядом с ней находятся люди, страдающие лишним весом и «даже плавать не пойдет, если в воде или в бассейне очень большой человек». Помимо того, что полнота оскорбляет изысканный эстетический вкус бывшей звезды скандальной телестройки, а именно она говорила:«Если вы толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. Не делайте из себя посмешище в публичных местах. Не надо лосины на попу размера, больше чем L. Не надо открывать руки, если они толстые», также она откровенно считает, что люди с лишним весом могут быт опасными.

Девушка советовала одной из авиакомпаний уволить полных сотрудников, потому что в случае аварийной ситуаций, они только помешают эвакуации, и перекроют выходы. «Как она быстро прыгнет к аварийному выходу и выведет людей? Она скорее его перекроет и создаст страшные проблемы пассажирам. А это может стоить жизни! Почему этот перевес вообще поднимается на борт в качестве работника? Толстая? Сиди работай на стойке регистрации! Почему я должна рисковать жизнью за свои же деньги?!» – цитирует телеведущую "СтарХит".

Кроме того, теледива постоянно подчеркивает, что прекрасная форма ей не дается просто так. Ее секрет- это правильное питание, спортивные нагрузки и ограничения. Однако, каково же было удивление читательниц, когда они обнаружили на странице Водонаевой в Instagram рекламу популярной марки чипсов.

«Красивым, стройным, тем, кто не пьёт алкоголь и правильно питается (таким, как я!) можно себя и вкусным побаловать», - полписала Алена фото, где она ест чипсы.

Пользователи тут же обвинили девушку в политике двойных стандартов. «Странно. Вы Алена постоянно говорите о правильном питании, а тут такая реклама...Ну ладно Нагиев их рекламировал...но с вами это не сопоставимо прямо», «Реклама казино тоже зашквар был, но это же противоречит всем, что вы тут нам говорили раньше», «Ради рекламы за бабосики можно сделать вид, что чипсы ешь. Хотя все все всё знают, что они мега вредные и калорийные!! Пропагандистка здорового образа жизни, блин», «Алена поднесла чипсину ко рту, сфоткалась и выкинула», - написали пользователи в комментариях.