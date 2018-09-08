"С ними мой экс-муж не спал", Дакота подогревает интерес к изменам Соколовского

Практически весь Рунет уже больше месяца обсуждает подробности измен и развода пары Дакоты и Соколовского. И если неверный муж не сказал по поводу случившегося ни слова, то Рита постоянно подогревает интерес к истории своей семьи.

Даже вполне обычный фото со своими подругами, девушка сопроводила записью, напомнившей всем, как тяжело она переживает трагедию. «С ними мой бывший муж не спал, — инфа сотка. А если серьезно, то я считаю в современном мире иметь настоящих подруг это величайшая ценность. Честных, светлых, преданных, с нормальными ценностями, не телок, не силиконовых и переделанных кукол Барби, а живых настоящих девочек, имеющих представление о понятиях чести и достоинства», — написала певица в Instagram.

Кроме того, она детально описывает, что бывают дни, когда она способна пережить предательство как мудрый буддийский монах. «А иногда я ненавижу его так сильно, что в красках представляю, как он летит с огромного небоскрёба вниз. А я стою и зловещим голосом хохочу как Сатана. Мысленно я уже 100 раз сбивала его камазом, и это нормально, я считаю. Ненормально это обесценивать свои чувства, скакать дальше по жизни, делая вид что ничего страшного не произошло, и тебя это вообще не волнует. Ещё как произошло. Меня обманывали, использовали, унижали, предавали и глумились. Мое сердце разбито, семья разрушена, жизнь пока похожа на один бесконечный кошмарный сон, а дочь никогда не узнает, что такое полноценная счастливая семья», - поделилась болью девушка.

Рита Дакота даже решила, что она отыскала «свою миссию» - помогать другим женщинам, которые проходят через предательство. «Столкнувшись с предательством и неизбежностью расставания, оказавшись вдруг в позиции «матери одиночки и разведёнки», я с ужасом представила в красках, а каково же девчонкам, которые тоже проходят через это сейчас, но у которых нет мамы или няни в помощь, нет работы, нет сбережений, нет ни-че-го. Или того хуже, которые остались в этом положении в беременность или в декрете. Мне стало так страшно и горько , что я разревелась прямо в торговом центре, первый раз за этот месяц не от своей боли , а от одного осознания чужой», - сообщила она своим подписчикам.

Она даже решила устроить распродажу дорогих детских вещей своей дочери Мии, чтобы помочь благотворительному форду, которые помогает женщинам в трудных ситуациях.