Валерий Леонтьев отменил все свои выступления

Известный певец, народный артист России, Валерий Леонтьев сообщил своим поклонникам о том, что отменил два своих выступления на конкурсе «Новая волна», запланированные на 7 и 8 сентября. [related_articles]

Причиной отмены концертов стала тяжелая болезнь певца. Леонтьев пояснил, что врачи диагностировали у него пневмонию и категорически запретили публичные выступления.

«Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом», - написал артист в своем Instagram.

Также звездный музыкант выразил надежду на то, что сможет встать на ноги к концу фестиваля, чтобы появиться на нем и порадовать поклонников своим творчеством.