Валерий Леонтьев отменил все свои выступления
7 сентября 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
Известный певец, народный артист России, Валерий Леонтьев сообщил своим поклонникам о том, что отменил два своих выступления на конкурсе «Новая волна», запланированные на 7 и 8 сентября. [related_articles]
Причиной отмены концертов стала тяжелая болезнь певца. Леонтьев пояснил, что врачи диагностировали у него пневмонию и категорически запретили публичные выступления.
«Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом», - написал артист в своем Instagram.
Также звездный музыкант выразил надежду на то, что сможет встать на ноги к концу фестиваля, чтобы появиться на нем и порадовать поклонников своим творчеством.
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