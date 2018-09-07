Пол Маккартни впервые за 5 лет выпустил новый альбом
7 сентября 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Британский музыкант, бывший участник легендарной группы The Beatles, Пол Маккартни выпустил первый с 2013 года студийный диск. Этот сольный альбом исполнителя станет семнадцатым по счету.
Название 17-му сольному альбому Пола Маккартни дала его картина Egypt Station. А сам экс-битл считает, что релиз "должен вызывать у слушателя ощущение путешествия".
"Мне нравится это словосочетание. Для меня эти два слова обозначают некое волшебное место, где рождается музыка", - так объяснил Маккартни выбор имени для "пластинки".
По словам исполнителя, в настоящий момент он старается быть открытым современной музыке, не замыкаться на личных предпочтениях и излишнем консерватизме.
Слухи о подготовке нового альбома появились с начала июня, когда музыкант опубликовал в Instagram фотографии микрофонов в студии и самого себя за фортепиано.
Напомним, этот студийный альбом стал для Пола Маккартни первым после значительного перерыва. Предыдущий диск увидел свет в 2013 году и назывался New.
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