Надежду Бабкину подозревают в отмывании бюджетных денег
7 сентября 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Российское отделение Transparency International выявило конфликт интересов у депутатов Московской городской и Московской областной думы. Отчет организации опубликован на ее официальном сайте.
Надежда Бабкина в настоящее время занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям и одновременно руководит фольклорным театром "Русская песня".
По данным Transparency International, когда Бабкина заключает контракт с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, руководитель должен согласовать такую сделку.
"Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов", - говорится в тексте отчета. За год Бабкина заключила три контракта на сумму почти 7 млн рублей.
Ситуация, когда должностное лицо может использовать полномочия для личной выгоды, не нарушает законодательство. Однако неуведомление о конфликте интересов попадает под действие закона "О противодействии коррупции".
Представители Transparency International также нашли конфликт интересов у девелопера Олега Сороки, прославленного лыжника Александра Легкова и еще девяти депутатов.
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