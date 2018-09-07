Беременная звезда "Папиных дочек" попала в ДТП
7 сентября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова, которая скоро станет матерью во второй раз, попала в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в минувший четверг, 6 сентября.
Дарья на своей страничке в социальной сети сообщила, что проигнорировала сразу несколько знаков судьбы и вышла из дома. По словам Мельниковой, в течение всего дня происходили вещи, которые буквально призывали ее вернуться и отдохнуть, а не заниматься делами, передает "7 Дней".
Впоследствии стало известно, что актриса попала в ДТП, однако, к счастью, не пострадала. Поклонники считают, что в ее положении следует быть более осторожной и носить с собой оберег.
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