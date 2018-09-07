Известный российский актер Алексей Панин в очередной раз едва не инициировал скандал. На своей страничке в социальной сети артист назвал граждан России "скудоумными" и заявил, что уезжает из страны.

Панин опубликовал на своей страничке снимок с церемонии прощания с Иосифом Кобзоном и отметил, что Instagram нужен ему для отображения своей жизни, эмоций и чувств, а не для лайков, хайпа и пиара. Алексей, однако, предположил, что многим из-за "скудоумия" этого не понять.

Впоследствии одна из подписчиц порекомендовала актеру уехать из РФ, если ему не по душе люди. На это Панин ответил, что действительно скоро уезжает и возвращаться на родину будет исключительно за деньгами.