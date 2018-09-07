Алексей Панин назвал россиян "скудоумными" и сообщил, что уезжает из страны
7 сентября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актер Алексей Панин в очередной раз едва не инициировал скандал. На своей страничке в социальной сети артист назвал граждан России "скудоумными" и заявил, что уезжает из страны.
Панин опубликовал на своей страничке снимок с церемонии прощания с Иосифом Кобзоном и отметил, что Instagram нужен ему для отображения своей жизни, эмоций и чувств, а не для лайков, хайпа и пиара. Алексей, однако, предположил, что многим из-за "скудоумия" этого не понять.
Впоследствии одна из подписчиц порекомендовала актеру уехать из РФ, если ему не по душе люди. На это Панин ответил, что действительно скоро уезжает и возвращаться на родину будет исключительно за деньгами.
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