Известная российская телеведущая Виктория Боня рассталась со своим французским миллиардером Пьером Андюраном. Как сообщает «СтарХит», мужчина заявил, что давно не встречается с девушкой.

Ранее АН писали, что новый возлюбленный покорил экс-ведущую скандального шоу «Дом-2» своими знаниями о чёрных дырах и материи. В первый раз парочка вместе показалась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Влюбленные встречались несколько месяцев, однако, спустя время, Пьер сообщил о расставании с популярной телезвездой.

Для подписчиков Виктории такая новость стала абсолютной неожиданностью, но, стоит отметить, что некоторые их них обратили внимание на то, что 38-летняя телеведущая всё чаще стала выкладывать печальные посты в своём микроблоге.

«Вот, что для меня является бесценным в этой жизни! Пронести свои отношения через все сложности и радости, не разнимая рук даже в преклонном возрасте», — написала Боня. Сама Виктория расставание с Андюраном пока не комментирует.