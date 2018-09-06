В Санкт-Петербурге за песни Бузовой оштрафовали ресторан

Продюсерская компания певицы Ольги Бузовой «Арчер Мьюзик Продакшнс» выиграла в Арбитражном суде Санкт-Петербурга иск к одному из ресторанов. С ответчика будет взыскан штраф в размере 232 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся из-за использования песен Бузовой в суши-баре в Санкт-Петербурге. Там посетителям предлагалось отведать блюда из меню под популярные композиции Ольги.

Телеведущая заставила ресторан заплатить за незаконное использование своей музыки. Суд обязал питерское заведение выплатить по 116 тысяч рублей за каждую песню.

Кстати, сообщается также, что, кроме выплат истцу, компания должна будет компенсировать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 тысяч 640 рублей.

Это уже четвертый процесс, когда представителям Бузовой удается отсудить у развлекательных заведений внушительные деньги за незаконное использование ее треков.