Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна
6 сентября 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат Сергей Жорин считает, что знаменитая российская юмористка Елена Степаненко пытается затянуть бракоразводный процесс с артистом Евгением Петросяном, чтобы помешать его новому браку.
«По моему мнению, она опасается, что он может вступить в новый брак. Она этому препятствует и пытается во что бы то ни стало предотвратить», — приводит слова Жорина РИА Новости.
Елена Степаненко и Евгений Петросян были женаты более 30 лет. О причине развода официально пара не комментирует. Ранее Степаненко назвала развод «житейским делом» и предложила дождаться решения суда. Петросян, в свою очередь, выразил надежду, что они решат вопрос мирным путём.
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