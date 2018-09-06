Верка Сердючка решила вернуться на сцену
6 сентября 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Артист Андрей Данилко в роли Верки Сердючки вернулся на сцену после долгого перерыва. Долгое время его не было видно на выступлениях в России.
Недавно артист принял участие в афтерпати открытия «Новой волны» в Сочи. Там он являлся специальным гостем, как сообщает сайт Подмосковье сегодня. Об этом в Instagram написал певец Сергей Лазарев.
«Мы все очень давно не видели Андрея Данилко, и он, конечно, зажег! Нас с Ани Лорак Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену, и мы оторвались по полной! Прошу заметить, что мы абсолютно трезвы. Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали! Верка, с возвращением!» – рассказал Сергей Лазарев в Instagram.
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