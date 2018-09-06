Популярный шоумен Максим Галкин обратился к молодым артистам с советом. Он раскрыл секрет, как одно простое упражнение поможет восходящим звездам сохранить трезвый взгляд на собственную персону.

Подписчикам, которых у Максима Галкина без малого четыре миллиона, особенно нравится, когда артист публикует фото или видео из личной жизни – супругу Аллу Борисовну Пугачеву или детей, близнецов Лизу и Гарри. Но иной раз шоумен не прочь обсудить с подписчиками последние новости или поприкалываться над коллегами по эстрадному цеху.

Сегодня Максим Галкин опубликовал новый ролик, в котором объяснил начинающим артистам, почему никогда не стоит произносить словосочетание «мое творчество», и рассказал, как одно простое упражнение может помочь сохранить трезвый взгляд на собственную персону восходящей звезде, у которой от успеха может закружиться голова, пишет «Телепрограмма».