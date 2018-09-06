Григорий Лепс коллекционирует иконы уже 20 лет
6 сентября 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Как выяснилось, Григорий Лепс уже 20 лет коллекционирует иконы. Впервые он организовал выставку и показал иконы 16-19 веков. Эта мысль пришла ему в голову после того, как в 2012 году он выпустил каталог со своей коллекцией, и работы с большим успехом были оценены экспертами.
Однако сам Григорий Лепс сказал, что не является религиозным фанатиком и затрудняется ответить на вопрос, почему начал коллекционировать иконы.
Самым дорогим экспонатом для него стал "Спас Нерукотворный", датируемый 16 веком, пишет интернет-журнал Мои года.
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