Григорий Лепс коллекционирует иконы уже 20 лет

Как выяснилось, Григорий Лепс уже 20 лет коллекционирует иконы. Впервые он организовал выставку и показал иконы 16-19 веков. Эта мысль пришла ему в голову после того, как в 2012 году он выпустил каталог со своей коллекцией, и работы с большим успехом были оценены экспертами.

Однако сам Григорий Лепс сказал, что не является религиозным фанатиком и затрудняется ответить на вопрос, почему начал коллекционировать иконы.

Самым дорогим экспонатом для него стал "Спас Нерукотворный", датируемый 16 веком, пишет интернет-журнал Мои года.