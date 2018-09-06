Юрий Шатунов сегодня празднует 45-летний юбилей

Сегодня главный герой девичьих грез начала 90-х годов отмечает юбилей. Солисту самой популярной группы эпохи перестройки «Ласковый май» Юрию Шатунову исполняется 45 лет.

В настоящее время Юрий Шатунов живет в Германии в собственном доме вместе с женой Светланой и двумя детьми: сыну Дэннису 12 лет, а дочке Эстелле – пять. Юрий избегает контактов с прессой и разговоров о «Ласковом мае» и своем детдомовском прошлом. «Комсомолке» удалось побеседовать с его «сценическим отцом» - Андреем Разиным, с которым они поддерживают отношения.

Андрей Разин рассказал, что на гонорары, полученные за время работы в группе «Ласковый май», Юрий Шатунов купил дом в Германии, где сейчас и живет. У него есть своя студия звукозаписи, в которой он работает. Ежегодно Шатунов дает до пятидесяти концертов, а в этом году сделал перерыв в гастрольной деятельности, потому что занят записью нового альбома. Зато в следующем году Юрий сделает большой тур по 40 городам России с новой программой, пообещал Андрей Разин.

Продюсер самой популярной в СССР группы также поделился воспоминанием, как Иосиф Кобзон помог участникам «Ласкового мая». «Иосиф Давыдович принял Юрия Шатунова и других ребят из группы в 14 лет на работу. Все они значились артистами Москонцерта. Через 25 лет все вышли на пенсию. Так что Юрий Шатунов в свои 45 лет давно уже пенсионер. Если бы не Кобзон, нас без образования никто никуда бы не принял», - рассказал Андрей Разин.