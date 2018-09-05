Непросто пришлось коллегам-журналистам в этом году на конкурсе «Новая волна». Игорь Крутой после недавней публикации о его доходах и имуществе, не горел общаться с пишущей и снимающей братией. А тут еще и Сергей Лазарев решил прилюдно отчитать репортера, которая задала ему вопрос в неподходящий момент.

Услышав вопрос: «Кто вам нравится больше – брюнетки или блондинки?», певец неожиданно взбесился и набросился с криком на журналистку. «Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вами разговаривать», - отрезал Лазарев.

В Сочи на конкурсе уже традиционно модно увидеть Алсу, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Кристину Орбакайте – они приезжают на «Новую волну» каждый год. Кстати, чтобы увидеть их и послушать фонограмму. зрителям пришлось заплатить от шести до 35 тысяч рублей, пишет "Собеседник".