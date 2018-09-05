На "Новой волне" не обошлось без скандала, Крутой и Лазарев воюют с журналистами
5 сентября 2018, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Непросто пришлось коллегам-журналистам в этом году на конкурсе «Новая волна». Игорь Крутой после недавней публикации о его доходах и имуществе, не горел общаться с пишущей и снимающей братией. А тут еще и Сергей Лазарев решил прилюдно отчитать репортера, которая задала ему вопрос в неподходящий момент.
Услышав вопрос: «Кто вам нравится больше – брюнетки или блондинки?», певец неожиданно взбесился и набросился с криком на журналистку. «Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вами разговаривать», - отрезал Лазарев.
В Сочи на конкурсе уже традиционно модно увидеть Алсу, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Кристину Орбакайте – они приезжают на «Новую волну» каждый год. Кстати, чтобы увидеть их и послушать фонограмму. зрителям пришлось заплатить от шести до 35 тысяч рублей, пишет "Собеседник".
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