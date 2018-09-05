Лидер популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков у себя в микроблоге заявил, что готов вернуться на сцену. Напомним, что артист недавно перенёс третью операцию.

Как сообщает издание «7 дней», Жуков впервые прервал гастрольный тур за 20 лет. Сейчас он уже намерен работать в прежнем режиме. При этом, как заметили поклонники группы, Сергей сильно похудел. Артист придерживался специальной диеты, однако после операции он стал вдвое меньше.

Несмотря на радостную новость, что Сергей возвращается на сцену, большинство поклонников всё же обеспокоины состоянием звезды. "Это конечно радостно, Но я лично переживаю за твоё здоровье, еще совсем мало времени прошло после операции, а ты сразу в омут концертов без передышки", "Сергей, здоровья вам! Главное о себе подумать, а ваша огромная армия поклонников всегда поймёт и поддержит","Лучше бы Вы Сергей отдохнули этот месяц сентябрь а в октябре можно и концерты давать", - написали подчисчики.