Этого не может быть!, поклонники не узнали Витаса, он похудел и сменил имидж

Певца Витаса абсолютно не узнать. Еще недавно казалось, что про кумира, некогда взорвавшего шоу-бизнес своим появлением на сцене, уже почти не помнит никто. Он сильно располнел, почти не выступал с концертами и масс-медиа писали лишь о скандалах и судах эпатажного исполнителя. Но Витасу удалось удивить своих поклонников.

Он сильно похудел, сменил имидж, стал блондином и вообще выглядит заметно помолодевшим. Кроме того, как говорят его почитатели, Витас снова в строю. Он записал клип вместе с хип-хоп певцом Nappy Roots.

Публикация от Vitas (@vitasroom)1 Сен 2018 в 7:58 PDT

Всеми своими свершениями артист похвастался в личном аккаунте Instagram. И надо сказать, что фолловеры приняли новый облик своего кумира на ура! «Улыбка просто огонь! А блон – это супер!», «Вот это изменения! Это - уровень! Не узнать», «Виталий, обалдеть!!!! Круто! Вам очень идёт», - радовались смену имиджа поклонники.