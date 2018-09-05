Этого не может быть!, поклонники не узнали Витаса, он похудел и сменил имидж
5 сентября 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Певца Витаса абсолютно не узнать. Еще недавно казалось, что про кумира, некогда взорвавшего шоу-бизнес своим появлением на сцене, уже почти не помнит никто. Он сильно располнел, почти не выступал с концертами и масс-медиа писали лишь о скандалах и судах эпатажного исполнителя. Но Витасу удалось удивить своих поклонников.
Он сильно похудел, сменил имидж, стал блондином и вообще выглядит заметно помолодевшим. Кроме того, как говорят его почитатели, Витас снова в строю. Он записал клип вместе с хип-хоп певцом Nappy Roots.
Всеми своими свершениями артист похвастался в личном аккаунте Instagram. И надо сказать, что фолловеры приняли новый облик своего кумира на ура! «Улыбка просто огонь! А блон – это супер!», «Вот это изменения! Это - уровень! Не узнать», «Виталий, обалдеть!!!! Круто! Вам очень идёт», - радовались смену имиджа поклонники.
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