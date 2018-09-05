Ему приписывали нетрадиционную ориентацию, но неожиданно обнаружили жену и дочь

Лидер и продюсер вокального проекта ViVA Александр Балыков считается одним из самых привлекательных и самых закрытых певцов российского шоу-бизнеса. И поскольку о его личной жизни почти ничего не было известно, а на публике он никогда не появлялся в обществе милых дам, то ему тут же приписали нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Но оказалось, что певец давно и счастливо женат, а его дочка в этом году пойдет в первый класс. Певец появился на звездной свадьбе, где гостями оказались многие знаменитости – Леонид Агутин, Азиза, Маргарита Позоян, финалисты «Голоса» и сотрудники Первого канала не один, а в компании красавицы-жены, которую прятал от посторонних глаз несколько лет.

Избранницей Балыкова оказалась актриса мюзиклов Елена Албул, которая принимала участие в таких постановках, как «Чикаго», «Поющие под дождем, «Красавица и чудовище», «Звуки музыки», «Русалочка». У пары и растет дочь Катя, которая в этом году пошла в первый класс. Девочка учится в музыкальной школе по классу фортепиано, занимается спортивной гимнастикой, пробует силы в фигурном катании, сообщает портал Dni.ru.

Видимо артист, решил перестать прятать свою семью и выйти в публичное пространство. «Наступает время, когда молчать и следовать моему правилу «счастье любит тишину» не получится. Впервые в жизни, пару недель назад я заметил, что исподтишка фотографируют мою частную жизнь... не приятно... не радостно... не знаю кому это нужно, но пришлось задуматься. Лучше сделаем фото сами и покажем вам! Знакомьтесь тогда уж, уже школьница, Балыкова Екатерина Александровна!», - написал музыкант в своем аккаунте Instagram и разместил несколько фотографий с дочерью.