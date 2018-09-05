Актриса Марина Александрова призналась, что подруги завидуют ей из-за мужа
5 сентября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Марина Александрова призналась, что подруги завидуют ей из-за уникального таланта ее супруга. Недавно артистка вернулась из путешествия в Латинскую Америку, где была вместе с мужем.
Оказывается, Марина влюбилась в режиссера Андрея Болтенко во многом потому, что он устраивал ей невероятные свидания. Мужчина обладает потрясающими организаторскими данными и может разрабатывать удивительные маршруты путешествий, передает teleprogramma.pro.
По словам Александровой, друзья часто говорят, что актрисе очень повезло, ведь Болтенко всегда находит самые лучшие рестораны, максимально интересные события и красивые места, уточняет 7days.ru.
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