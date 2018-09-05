Платье Ани Лорак для мероприятия в Сочи привело поклонников в замешательство

Известная певица Ани Лорак для вчерашнего мероприятия в Сочи выбрала платье, которое привело в замешательство ее поклонников. Наряд популярной артистки оказался элегантным, но весьма нестандартным.

Ани прибыла на ковровую дорожку в черном платье средней длины, которое подчеркнуло идеальную фигуру знаменитости. Верх наряда обладал необычным вертикальным вырезом, но главной деталью являлись объемные длинные рукава, которые почти закрыли кисти знаменитости.

Многим показалось, что такая одежда не слишком подходит для торжественного мероприятия. Поклонники Лорак, однако, сочли выбор артистки удачным, передает teleprogramma.pro.